Каждый четвертый опрошенный россиянин хотел бы путешествовать после выхода на пенсию

Количество россиян, которые после выхода на пенсию собираются посвятить время себе, с 2021 года увеличилось в два раза, сообщает РБК.
Опрос среди населения России свидетельствует, что 26% респондентов хотят больше путешествовать после выхода на пенсию. Другие 15% начали бы заниматься огородом и дачей. Отмечается, что 13% россиян посвятят себя любимому хобби.
Каждый восьмой участник опроса сообщил, что после выхода на пенсию хочет продолжить работать из-за привязанности к профессиональной деятельности. Только 5% респондентов проявили желание потратить время на воспитание внуков, 3% займутся здоровьем и лишь 1% — культурно-просветительской деятельностью.
Ранее в результате опроса выяснилось, что 30% россиян ничего не знают о деменции. Больше половины (54%) респондентов не испытывают страха заболеть ей.