Каждый четвертый опрошенный россиянин хотел бы путешествовать после выхода на пенсию

Каждый восьмой участник опроса сообщил, что после выхода на пенсию хочет продолжить работать из-за привязанности к профессиональной деятельности. Только 5% респондентов проявили желание потратить время на воспитание внуков, 3% займутся здоровьем и лишь 1% — культурно-просветительской деятельностью.