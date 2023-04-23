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Каждый четвертый опрошенный россиянин хотел бы путешествовать после выхода на пенсию

Общество
Каждый четвертый опрошенный россиянин хотел бы путешествовать после выхода на пенсию

Количество россиян, которые после выхода на пенсию собираются посвятить время себе, с 2021 года увеличилось в два раза, сообщает РБК.

Опрос среди населения России свидетельствует, что 26% респондентов хотят больше путешествовать после выхода на пенсию. Другие 15% начали бы заниматься огородом и дачей. Отмечается, что 13% россиян посвятят себя любимому хобби.

Каждый восьмой участник опроса сообщил, что после выхода на пенсию хочет продолжить работать из-за привязанности к профессиональной деятельности. Только 5% респондентов проявили желание потратить время на воспитание внуков, 3% займутся здоровьем и лишь 1% — культурно-просветительской деятельностью.

Ранее в результате опроса выяснилось, что 30% россиян ничего не знают о деменции. Больше половины (54%) респондентов не испытывают страха заболеть ей.
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