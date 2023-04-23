Военный эксперт Прохватилов объяснил, как ВС РФ могут «ослепить» спутники Пентагона

Военный аналитик Владимир Прохватилов заявил, что у российских военных есть современные технологические разработки, при помощи которых они могут «ослеплять» спутники раннего предупреждения Пентагона, пишет портал URA.RU.
«Не составляет труда вывести из строя оптические датчики на спутниках раннего наведения», — пояснил старший научный сотрудник Академии военных наук.
Он рассказал, что именно эти военные спутники США отслеживают пуски ядерных ракет потенциального противника. Поэтому, если вывести из строя оптику этих космических объектов американской военно-оборонительной инфраструктуры, то можно бомбить Вашингтон и окрестности совершенно беспрепятственно.
По его словам, подобные технологии в ОПК РФ уж есть, но применять их пока нет надобности, уточнил Прохватилов.
Ранее СМИ написали, что первый турецкий наблюдательный спутник запустили в космос с базы ВВС США.