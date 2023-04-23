Военный эксперт Прохватилов объяснил, как ВС РФ могут «ослепить» спутники Пентагона

Он рассказал, что именно эти военные спутники США отслеживают пуски ядерных ракет потенциального противника. Поэтому, если вывести из строя оптику этих космических объектов американской военно-оборонительной инфраструктуры, то можно бомбить Вашингтон и окрестности совершенно беспрепятственно.