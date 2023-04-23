Сегодня исполняется восемьдесят семь лет со дня рождения певца и музыканта, автора хита «Oh Pretty Woman» Роя Орбисона

Восемьдесят семь лет назад в этот день, 23 апреля, родился популярный американский музыкант и певец, пионер рок-н-ролла Рой Орбисон. Автор широко известного в России хита «Pretty Woman» появился на свет в 1936 году в штате Техас.
Петь Рой Келтон Орбисон начал еще в школьные годы, тогда он исполнял песни в жанре кантри и рокабилли. В раннем возрасте музыка для юного певца была своего образом способом общения. Его друзья вспоминали, что он был очень ранимым, застенчивым и даже малозаметным парнем. Однако стоило ему запеть, как он тут же становился центром всеобщего внимания.
Интересный факт: в детстве Рой переболел желтухой, впоследствии чего у него изменился цвет кожи, став немного темнее. Поэтому, будучи натуральным блондином, он позже перекрасит свою волосы в черный и именно брюнетом его потом узнает весь мир.
А пока были первые несмелые шаги в музыке. На его шестой день рождения отец подарил ему первую гитару. Хотя сам Рой мечтал о губной гармошке. Но, будучи одаренным ребенком, он довольно быстро освоил инструмент и уже в возрасте восьми лет написал первую песню «A Vow of Love» (Клятва в любви).
С этой композицией он позже выиграет в конкурсе юных талантов и будет приглашен выступать на местном радио в рамках субботнего шоу. Сам Орбисон признавался, что он вдохновлялся творчеством таких кантри музыкантов, как Лефти Фризелл, Хэнк Уильямс, Джимми Роджерс.
Первый коллектив Рой собрал уже в тринадцать лет. Было это в небольшом техасском городке Уинк, куда семья Орбисон переехала в 1946 году. В группу, которая получила название «The Wink Westerners» и в основном исполняла хиты уже известных кантри певцов, помимо самого Роя входили еще четыре музыканта. О том, что он мог бы зарабатывать музыкой на жизнь, юный фронтмен понял, когда ребята в 1951 году получили свой первый гонорар в размере 400 долларов.
Через 4 года, Орбисон перебрался в город Одесса (Техас), где поступил в двухгодичный колледж Odessa Junior College. Сперва он хотел изучать геологию, но быстро передумал и перевелся на факультет истории и английского языка. Позже в Одессу переехала и вся его группа, правда в слегка измененном составе, поскольку не все ее участники согласились сменить место жительства.
Зато новый состав ждала удача. Местный телевизионный канал разрешил музыкантам открыть их собственное субботнее шоу. Удивительно, но на интервью к Рою приезжали даже такие знаменитости, как Элвис Пресли, — в те годы восходящая звезда южных штатов — и Джонни Кэш. Последний и посоветовал артисту связаться с владельцем студии звукозаписи Sun Records Сэмом Филлипсом по поводу его первой пластинки. Однако долго поработать с Сэмом музыкантам не удалось и пришлось переехать в Мемфис, где недавно был создан новый рекорд лейбл «Je-Wel». Там музыкантам и было выделено время на запись своего материла. Уже в 1959 году Орбисон подпишет контракт с другой студией, «Monument Records». Так начнется профессиональная карьера Орбисона, как исполнителя.
Самую известную композицию «Oh Pretty Woman», ставшую впоследствии саундтреком к фильму «Красотка», музыкант написал в соавторстве со своим другом Билом Дизом в 1964 году. В создании песни поспособствовала супруга музыканта Клодетт.
Когда музыканты долго и мучительно пытались сочинить новый материал, она заглянула к ним в комнату и сообщила мужу, что отправляется в город за покупками. После того как Рой поинтересовался, не нужно ли ей дать денег, Диз вмешался со словами «Pretty woman never needs any money» (Хорошенькой женщине деньги никогда не нужны). Тогда Орбисон стал напевать фразу «Pretty woman walking down the street», а Билл Диз отбивать ритм кулаком по столу.
С супругой артиста связана и личная трагедия самого музыканта. После расставания с музыкантов в 1966 году, Клодетт погибла в автокатастрофе, врезавшись на мотоцикле в грузовик. Но беда не приходит одна, и два года спустя оба сына Роя Девайн и Энтони погибли во время пожара, который случился на его ранчо в Нашвилле.
Сам легенда рок-н-ролла скончается от сердечного приступа в 1988 году. 6 декабря после выступления в Хендерсонвилле (штат Теннесси), Орбисон приехал на отдых в дом своей матери, где у него случился сердечный приступ. Всю жизнь певец был заядлым курильщиком, из-за чего уже к концу семидесятых он страдал сердечными заболеваниями, перенес одну операцию на открытом сердце и даже умудрился получить язву желудка. Смерть артиста пришлась на его 52-летие, он только выпустил свой последний сольный альбом «Mystery Girl» (Таинственная девушка).
Всего за всю карьеру Орбисон выпустил десятки альбомов, как сольных, так и совместных с другими исполнителями. На его счету шесть наград Грэмми за лучшее исполнение и выдающийся вклад в развитие музиндустрии. Его музыка, помимо упомянутой «Красотки», часто использовалась и в других кинолентах, например, в фильме «Малхолланд драйв» 2001 года.
По версии журнала «Rolling Stone» 2008 года музыкант занимает 37 место в списке «50 величайших исполнителей всех времен» и 13 место в списке «20 из 100 величайших вокалистов всех времен». В 2010 на аллее славы в Голливуде была установлена звезда Роя Орбисона.