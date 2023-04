Сегодня исполняется восемьдесят семь лет со дня рождения певца и музыканта, автора хита «Oh Pretty Woman» Роя Орбисона

Когда музыканты долго и мучительно пытались сочинить новый материал, она заглянула к ним в комнату и сообщила мужу, что отправляется в город за покупками. После того как Рой поинтересовался, не нужно ли ей дать денег, Диз вмешался со словами «Pretty woman never needs any money» (Хорошенькой женщине деньги никогда не нужны). Тогда Орбисон стал напевать фразу «Pretty woman walking down the street», а Билл Диз отбивать ритм кулаком по столу.