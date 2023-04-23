Сегодня исполняется восемьдесят семь лет со дня рождения певца и музыканта, автора хита «Oh Pretty Woman» Роя Орбисона

Зато новый состав ждала удача. Местный телевизионный канал разрешил музыкантам открыть их собственное субботнее шоу. Удивительно, но на интервью к Рою приезжали даже такие знаменитости, как Элвис Пресли, — в те годы восходящая звезда южных штатов — и Джонни Кэш. Последний и посоветовал артисту связаться с владельцем студии звукозаписи Sun Records Сэмом Филлипсом по поводу его первой пластинки. Однако долго поработать с Сэмом музыкантам не удалось и пришлось переехать в Мемфис, где недавно был создан новый рекорд лейбл «Je-Wel». Там музыкантам и было выделено время на запись своего материла. Уже в 1959 году Орбисон подпишет контракт с другой студией, «Monument Records». Так начнется профессиональная карьера Орбисона, как исполнителя.