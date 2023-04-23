Полицейские проверяют паспорта у монахов Киево-Печерской лавры перед входом в обитель

Монахи Киево-Печорской лавры теперь показывают удостоверение личности при входе на территорию обители. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
Полицейские проверяют у монахов паспорта перед входом в обитель. Прихожане лавры тоже начали брать с собой удостоверения.
Ранее в Сети появилось видео с нетрезвой противницей УПЦ, которая попыталась сорвать богослужение в Киево-Печорской лавре. Женщина оказывала сопротивление сотрудникам правопорядка и назвала верующих «чертями православными».
Накануне, 21 апреля, стало известно, что в отношении 61 клирика Украинской православной церкви были возбуждены уголовные дела. Основанием послужили данные СБУ.