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Полицейские проверяют паспорта у монахов Киево-Печерской лавры перед входом в обитель

Украина
Полицейские проверяют паспорта у монахов Киево-Печерской лавры перед входом в обитель

Монахи Киево-Печорской лавры теперь показывают удостоверение личности при входе на территорию обители. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Полицейские проверяют у монахов паспорта перед входом в обитель. Прихожане лавры тоже начали брать с собой удостоверения.

Ранее в Сети появилось видео с нетрезвой противницей УПЦ, которая попыталась сорвать богослужение в Киево-Печорской лавре. Женщина оказывала сопротивление сотрудникам правопорядка и назвала верующих «чертями православными».

Накануне, 21 апреля, стало известно, что в отношении 61 клирика Украинской православной церкви были возбуждены уголовные дела. Основанием послужили данные СБУ.
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