Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил об участии 217 российских атлетов в молодежных соревнованиях в Чунцине

Спортсмены из России примут участие в 11 дисциплинах, представленных на IX Российско-Китайских молодежных летних играх. Об этом ТАСС рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.
По его словам, на международных играх Российскую Федерацию будут представлять 215 молодых атлетов. Известно, что соревнования пройдут с 21 по 25 мая в китайском городе Чунцин.
Ранее, 21 апреля, в Венесуэле стартовали пятые по счету Игры стран Боливарианского альянса для народов Америки, которые продлятся до 29 апреля. Российские спортсмены вышли на церемонию открытия под флагом своей страны и будут выступать на протяжении всех игр под государственной символикой.