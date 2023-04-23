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Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил об участии 217 российских атлетов в молодежных соревнованиях в Чунцине

Спорт
Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил об участии 217 российских атлетов в молодежных соревнованиях в Чунцине

Спортсмены из России примут участие в 11 дисциплинах, представленных на IX Российско-Китайских молодежных летних играх. Об этом ТАСС рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

По его словам, на международных играх Российскую Федерацию будут представлять 215 молодых атлетов. Известно, что соревнования пройдут с 21 по 25 мая в китайском городе Чунцин.

Ранее, 21 апреля, в Венесуэле стартовали пятые по счету Игры стран Боливарианского альянса для народов Америки, которые продлятся до 29 апреля. Российские спортсмены вышли на церемонию открытия под флагом своей страны и будут выступать на протяжении всех игр под государственной символикой.
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