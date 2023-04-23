Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил об участии 217 российских атлетов в молодежных соревнованиях в Чунцине

Ранее, 21 апреля, в Венесуэле стартовали пятые по счету Игры стран Боливарианского альянса для народов Америки, которые продлятся до 29 апреля. Российские спортсмены вышли на церемонию открытия под флагом своей страны и будут выступать на протяжении всех игр под государственной символикой.