Петербургские врачи удалили новорожденному опухоль, превышающую размер сердца

Хирурги удалили опухоль на сердце ребенка, которому на тот момент было менее одних суток жизни. Операция прошла в ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава России.
Как сообщили в комитете по здравоохранению Северной столицы, проблема была выявлена в Твери еще на стадии вынашивания. В связи с этим беременную женщину направили на роды в педиатрический университет.
«К работе подключились анестезиологи, реаниматологи, терапевты, неврологи, кафедральные сотрудники. Было подключено искусственное кровообращение, операция производилась на остановленном сердце», — поделились деталями успешного хирургического вмешательства в комздраве.
До этого специалисты помогли семилетней девочке в Москве. Врачи спасли ребенку пальцы, которые оказались перебиты проволокой.