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Петербургские врачи удалили новорожденному опухоль, превышающую размер сердца

Общество
Петербургские врачи удалили новорожденному опухоль, превышающую размер сердца

Хирурги удалили опухоль на сердце ребенка, которому на тот момент было менее одних суток жизни. Операция прошла в ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава России.

Как сообщили в комитете по здравоохранению Северной столицы, проблема была выявлена в Твери еще на стадии вынашивания. В связи с этим беременную женщину направили на роды в педиатрический университет.

«К работе подключились анестезиологи, реаниматологи, терапевты, неврологи, кафедральные сотрудники. Было подключено искусственное кровообращение, операция производилась на остановленном сердце», — поделились деталями успешного хирургического вмешательства в комздраве.

До этого специалисты помогли семилетней девочке в Москве. Врачи спасли ребенку пальцы, которые оказались перебиты проволокой.
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