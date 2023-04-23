От южного моря к Северному полюсу: жизнь и смерть Георгия Седова

15 сентября 1912 года оно не смогло пройти льды и добраться до Земли Франца-Иосифа, поэтому экспедиция остановилась на зимовку на Новой Земле, у полуострова Панкратьева. Зимовка продолжалась 352 дня. За это время группа в составе участников экспедиции Визе, Павлова и двух матросов Коноплева и Линника пересекла Северный остров от места стоянки до залива Власьева, описала северо-восточный берег Новой Земли. Были определены четыре магнитных и астрономических пункта, выполнена маршрутная съемка.