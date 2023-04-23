От южного моря к Северному полюсу: жизнь и смерть Георгия Седова

23 апреля родился Георгий Яковлевич Седов. Он появился на свет в селе Кривая Коса (ныне — поселок Седово, Донецкой Народной Республики), что на берегу Азовского моря в семье простого рыбака. И сделал блестящую карьеру в Российской империи, что говорит о действенной тогда системе социальных лифтов.
Седов поднялся из самых низов. В детские годы будущий полярный исследователь батрачил у богатого казака — пас скот. Лишь в 14 лет он смог поступить в церковноприходскую школу, правда трехлетний курс окончил за два года с похвальным листом. После школы жизнь вынудила вновь податься в батраки.
Далее служба приказчиком у местного купца Фролова. Но юного Георгия манила отнюдь не торговая карьера. Его заветной мечтой было море, на берегу которого он мужал. Юноша в тайне от родителей копит деньги.
Также в тайне от них он поступил в «Мореходные классы» имени графа Коцебу в Ростове-на-Дону. Но перед этим какое-то время отходил матросом на торговых пароходах — таково было условие поступления в это учебное заведение. Родители смирились с выбором сына и даже стали помогать ему материально.
В 1898 году, окончив классы, Георгий Седов получил звание штурмана дальнего плавания.
В 1901 году экстерном сдал экзамены за курс Морского корпуса и был произведен в поручики.
Почти сразу же занялся полярными исследованиями — в 1902-1903 годах участвовал в гидрографической экспедиции в Северном Ледовитом океане.
Грянула русско-японская война и Седов по зову сердца, добровольцем, отправляется на морской театр военный действий, где командует миноносцем.
После войны Георгий Яковлевич мог бы остепениться и зажить жизнью достигшего успехов морского офицера, заняться, скажем, научной, преподавательской работой.
В 1910 году он женился на Вере Валерьяновне Май-Маевской, а к этому моменту смог купить имение. Стал действительным членом Русского географического общества и почетным членом Русского астрономического общества — для выходца из простой, бедной семьи достижения практически звездные.
Но Седов не жаждал легких путей и не желал почивать на лаврах. В 1912 году у него возникает идея совершить экспедицию на Северный полюс. Как русский офицер, Георгий Яковлевич остро воспринимал тот факт, что о достижении Северного полюса уже успели заявить американские путешественники Фредерик Кук (1908) и Роберт Пири (1909). На подходе был и норвежец Руаль Амундсен.
Седов был горячим патриотом, преисполненным верноподданнических чувств, о чем умалчивалось в советское время.
Россия готовилась праздновать 300-летие династии Романовых, и Георгий Седов решил сделать подарок Родине и Царю.
Русский офицер отправляет докладную записку в Главное гидрографическое управление, где акцентирует внимание на том, что еще со времен Михаила Ломоносова русские мечтали об установлении на Северном полюсе русского флага. Кроме того, он пишет, что Руаль Амундсен хочет оставить честь открытия Северного полюса за Норвегией. А значит, Россия должна срочно предпринять ответные шаги.
Экспедиция готовилась в спешном порядке на частные деньги, их пожертвовал даже Николай II. А вот соответствующие власти в финансировании отказали, ссылаясь именно на поспешность и слабую организацию. Дальнейшие события показали их правоту. Экспедиция даже не обзавелась нормальными ездовыми собаками — на эту роль взяли простых дворняг. Часть команды (наиболее опытные моряки) уволилась накануне, понимая всю гибельность затеи.
Тем не менее 27 августа 1912 года судно вышло из Архангельска.
15 сентября 1912 года оно не смогло пройти льды и добраться до Земли Франца-Иосифа, поэтому экспедиция остановилась на зимовку на Новой Земле, у полуострова Панкратьева. Зимовка продолжалась 352 дня. За это время группа в составе участников экспедиции Визе, Павлова и двух матросов Коноплева и Линника пересекла Северный остров от места стоянки до залива Власьева, описала северо-восточный берег Новой Земли. Были определены четыре магнитных и астрономических пункта, выполнена маршрутная съемка.
Сам Седов вместе с матросом Инютиным обогнул на санях северный берег Новой Земли от места стоянки судна до мыса Флиссингер-Гофт, после чего составил подробную карту этой части острова. Затем были составлены карты и ряда других берегов и близлежащих островов.
Часть экспедиции смогла вернуться в Архангельск и передать сделанные описания, однако дальнейшая судьба оставшихся была трагичной.
20 февраля 1914 года Георгий Яковлевич Седов скончался в районе острова Рудольфа.
Георгий Седов отдал жизнь за то, чтобы Россия приросла Арктикой, когда ему было всего 36 лет.
Несмотря на явные монархические убеждения, в СССР он вошел в пантеон героев, благодаря своему происхождению из низов. И сегодня его имя также приобретает особое значение и смысл ввиду оспаривания «партнерами» российского права на арктический Северный морской путь.