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Военкоры допустили, что ВС РФ ударили по Харькову с целью ликвидации подкреплений ВСУ для Кременной

Армия
Военкоры допустили, что ВС РФ ударили по Харькову с целью ликвидации подкреплений ВСУ для Кременной

Целью российских войск в Харькове и области могли стать подкрепления ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Накануне вечером поступила информация о массированном ударе ВС РФ по объектам Вооруженных сил Украины в Харькове. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Обстрелу российских войск подверглась промышленная зона, где находились предприятия украинского ВПК, а также эшелоны с техникой и личным составом на станции.

Предполагается, что целью удара стали подкрепления ВСУ. Украинское командование планировало перебросить дополнительные силы в район Кременной и Сватово.

Ранее сообщалось, что ВКС России поразили две диверсионно-разведывательные группы Украины в Харьковской области. Диверсанты обосновались в районе населенных пунктов Молчаново и Крахмальное.
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