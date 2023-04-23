Военкоры допустили, что ВС РФ ударили по Харькову с целью ликвидации подкреплений ВСУ для Кременной

Целью российских войск в Харькове и области могли стать подкрепления ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
Накануне вечером поступила информация о массированном ударе ВС РФ по объектам Вооруженных сил Украины в Харькове. В регионе была объявлена воздушная тревога.
Обстрелу российских войск подверглась промышленная зона, где находились предприятия украинского ВПК, а также эшелоны с техникой и личным составом на станции.
Предполагается, что целью удара стали подкрепления ВСУ. Украинское командование планировало перебросить дополнительные силы в район Кременной и Сватово.
Ранее сообщалось, что ВКС России поразили две диверсионно-разведывательные группы Украины в Харьковской области. Диверсанты обосновались в районе населенных пунктов Молчаново и Крахмальное.