Пока мировые державы наблюдают за противостоянием в Судане, Израиль несет реальные потери

Вероятно, в процессе проработки двустороннего договора военно-политическое руководство в Хартуме было заинтересованно не столько в реальной нормализации отношений с Тель-Авивом, сколько в экономических и военно-политических преференциях, предоставляемых Вашингтоном тем, кто подписал «Авраамовы соглашения». В свою очередь, правительство Израиля руководствовалось двумя факторами: прекращением использования территории Судана в качестве транзитной зоны для доставки вооружения и военной техники палестинскому движению ХАМАС, а также получением «репутационных бонусов» со стороны международной общественности и израильских граждан.