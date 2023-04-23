Пока мировые державы наблюдают за противостоянием в Судане, Израиль несет реальные потери

Эскалация напряженности, охватившая Судан в середине апреля текущего года, создала серьезные препятствия на пути подписания «Авраамовых соглашений» с Израилем.
Потенциально срыв достигнутых с Хартумом договоренностей рискует обернуться репутационными потерями для Биньямина Нетаньяху, который столкнулся с одной стороны с внутриполитическими проблемами, отражающимися в высоком протестном потенциале израильтян, с другой — с чередой провалов на внешнеполитическом треке.
Общая обстановка
Одним из факторов, ознаменовавших возвращение на должность премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, стало возобновление работы по нормализации отношений с мусульманскими государствами. Особое место в этом процессе отводилось Судану — первые контакты с Хартумом состоялись еще в 2019 году.
Достаточно неожиданный шаг со стороны Тель-Авива стал возможен вследствие свержения в 2019 году президента Судана Омара аль-Башира. В 2020 году при непосредственном участии экс-главы США Дональда Трампа африканская страна стала потенциальным кандидатом на возобновление контактов с Израилем в рамках «Авраамовых соглашений», направленных на расширение арабо-израильских государственных связей.
Вероятно, в процессе проработки двустороннего договора военно-политическое руководство в Хартуме было заинтересованно не столько в реальной нормализации отношений с Тель-Авивом, сколько в экономических и военно-политических преференциях, предоставляемых Вашингтоном тем, кто подписал «Авраамовы соглашения». В свою очередь, правительство Израиля руководствовалось двумя факторами: прекращением использования территории Судана в качестве транзитной зоны для доставки вооружения и военной техники палестинскому движению ХАМАС, а также получением «репутационных бонусов» со стороны международной общественности и израильских граждан.
Угрожающие предпосылки
В 2021 году суданский премьер-министр Абдалла Хамдок был отстранен из-за неэффективной работы кабмина, что привело к приостановке многопрофильного сотрудничества с США и заморозило процесс нормализации отношений с Израилем. В результате описываемых событий в Судане был сформирован переходный Суверенный совет, который возглавил генерал армии Абдель Фаттах аль-Бурхан, а его заместителем был назначен генерал-лейтенант Мухаммад Хамдан Дагло.
Однако в последние месяцы и без того натянутые отношение между военачальниками обострились. Связано это с приближением даты подписания соглашений политических сил Судана о начале очередного переходного периода в стране. Итогом должно было стать формирование гражданского правительства, вхождение в состав вооруженных сил Судана специального подразделения — Сил быстрого реагирования — и отстранение военных от власти.
На этом фоне с началом текущего года резко возросло внимание зарубежных государств к африканской республике. Оно выражалось в визитах дипломатических миссий различного уровня. Представители Европейского союза, Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Израиля, Соединенных Штатов и России посетили страну в 2023 году.
На сегодняшний день обстановка в Судане, где с 14 апреля продолжается активная фаза боестолкновений между военнослужащими, возглавляемыми Аль-Бурханом, и представителями Сил быстрого реагирования, структурно не входящих в состав национальных вооруженных сил и подчиненных Мухаммаду Хамдану Дагло (Хамедти), указывает на явный паритет средств противоборствующих сторон.
Международная реакция
Крупные региональные игроки и геополитические акторы занимают пассивную позицию, ожидая явного доминирования одних над другими и ограничиваясь заявлениями о необходимости перемирия. В информационном пространстве периодически всплывают сведения об участии египетских военнослужащих в боях на стороне ВС Судана и переброске подразделений Ливийской национальной армии на помощь Хамедти. Такие сообщения тотчас опровергаются.
Интересными выглядят и телефонные переговоры Хамедти со специальным посланником США по Восточной Африке, Судану и Южному Судану Питером Лордом, спецпосланником Великобритании по Судану и Южному Судану Робертом Фэйрвезером и спецпредставителем Норвегии в регионе Джоном Антоном, состоявшиеся за двое суток до витка эскалации 13 апреля.
Позиция Израиля
Для правительства Биньямина Нетаньяху исход этой битвы не играет совершенно никакого значения. Ведь шанс на установление дипломатических отношений, намеченный на апрель текущего года, безнадежно упущен. Возобновление попыток межгосударственных контактов станет возможным только после безоговорочной победы одной из сторон.
Здесь стоит отметить расхождение во взглядах военно-политического руководства США и Израиля на развитие отношений между Тель-Авивом и Хартумом. Вашингтон изначально настаивал на подписании «Авраамовых соглашений» исключительно с создаваемым гражданским правительством. В свою очередь, Тель-Авив выступал за скорейшее заключение договора без привязки к персоналиям подписантов с суданской стороны. Подобная спешка иудеев объяснима опасениями Израиля по поводу вероятного вхождения Ирана в пустующую нишу и использования Хартума в интересах Тегерана, потенциально угрожающих Тель-Авиву.
Что касается премьер-министра Израиля, как показала недавняя эскалации обстановки на Храмовой горе, Нетаньяху предпочитает компенсировать внутригосударственные проблемы внешнеполитическими победами. Сейчас он рискует оказаться чуть ли не единственным геополитическим актором, понесшим реальные потери. Теперь надежда на расширение «Авраамовых соглашений» ускользает от него с каждой опустошенной гильзой на территории африканского государства.
Подводя итоги
На данный момент именно Израиль обладает необходимыми ключами решения обострившийся обстановки. В ходе трехлетнего процесса подготовки к подписанию соглашения об установлении дипломатических отношений Тель-Авиву удалось выстроить доверительные контакты с обеими сторонами конфликта. Так, министерство иностранных дел Израиля взаимодействовало с Аль-Бурханом, а разведывательное агентство «Моссад» контактировало в основном с Хамедти.
Таким образом, геополитический статус Судана, его тесное сотрудничество с немногочисленными на Ближнем Востоке союзниками Израиля — Египтом и Эфиопией — делало его ключевым участником «Авраамовых соглашений». В свою очередь, военно-политическое руководство Хартума рассчитывало развить наметившееся сближение с Вашингтоном через израильский договор. Однако до тех пор, пока в Судане продолжаются боестолкновения, амбициозным планам сбыться не суждено.