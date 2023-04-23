«Продукт советской эпохи»: политолог Саблин рассказал о результатах президентства Бориса Ельцина

Пришел в политику СССР из уральских крестьян и впоследствии стал первым президентом Российской Федерации. Борис Николаевич Ельцин родился в первый день февраля, однако чаще всего вспоминают дату его смерти – 23 апреля.
90-е годы в России отмечены образом Ельцина. Для одних людей Борис Николаевич — это «ледокол», который прорубил путь демократии в Россию, для других — он причина глубочайшего социального и экономического краха страны.
Прежде чем пойти в политику, в 1955 году Борис Ельцин окончил Уральский политехнический институт. После восемь лет работал в различных строительных организациях. Уже в 1968 году с должности главного инженера его перевели на партийную работу: он возглавил отдел строительства Свердловского обкома КПСС.
С тех пор он успел побывать в роли первого секретаря Свердловского обкома КПСС. Именно его указом в 1977 году в нынешнем Екатеринбурге снесли особняк, в котором в 1918 году расстреляли Николая II и его семью. В 1978 году Ельцин был избран депутатом Верховного Совета СССР, также он стал членом Центрального комитета коммунистической партии.
Оппозиционность Бориса Ельцина начала проявляться в 1987 году, когда он раскритиковал работу Политбюро. Впоследствии он признал ошибочность своих высказываний, однако 1990 году он сдал свой партийный билет, а через год потребовал отставки Горбачева с последующей передачи власти Совету Федерации.
12 июня 1991го года он победил на общероссийских выборах, Ельцин стал президентом, которого большинство граждан уже Российской Федерации запомнили, как стареющего пьяницу, который каждый раз попадал в комические ситуации. На просторах интернета сегодня можно найти сотни видеонарезок, в которых президент России в пьяном виде выскакивал на сцену, пытался дирижировать оркестром, нередко делал нелепые высказывания.
Однако по словам политолога Сергея Саблина, Ельцин стал президентом не по причине пьяного эпатажа и своей одиозности. Еще до управления страной политика полюбили за схожее мнение с населением страны, которое он не боялся высказывать.
«Он публично озвучивал, то о чём думало и мечтало большинство. Стране были необходимы перемены. Он первый с высокой трибуны заявлял, что коммунистический режим уже не может справляться с управлением страной, которой необходимы перемены. Именно он первый озвучил, что России – самодостаточное государство и может жить самостоятельно», — сказал эксперт.
Также политолог добавил, что на момент 1991 года Борис Ельцин был самой яркой фигурой на политическом небосводе.
«После его противостояния ГКЧП не было других вариантов, кроме как его победы, и причём оглушительной победы. Нельзя говорить, что Ельцин был безальтернативный фигурой. Он был наиболее популярный, с рейтингом, зашкаливающим за 70%. Причем реальным рейтингом, не накрученным», — отметил политолог.
Сергей Саблин добавил, что деятельности Ельцина можно давать много положительных и отрицательных оценок, однако именно он дал России демократические выборы, а также подарил стране Владимира Путина.
«Ельцин — это продукция советской эпохи. Человек, который вырос в партийной школе, который всю свою карьеру строил в коммунистической партии. Все его действия надо оценивать с этой точки зрения. Ну и в его действиях было очень много хорошего. Все-таки не стоит забывать, что демократии девяностых и начала двухтысячных, мы обязаны Ельцину. Приход Владимира Владимировича к власти без Ельцина, скорее всего, был бы невозможен», — заключил эксперт.
Напомним, ранее политолог Назакет Мамедова рассказывала о роли Владимира Путина в становлении России, как сверхдержавы.