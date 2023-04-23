«Продукт советской эпохи»: политолог Саблин рассказал о результатах президентства Бориса Ельцина

С тех пор он успел побывать в роли первого секретаря Свердловского обкома КПСС. Именно его указом в 1977 году в нынешнем Екатеринбурге снесли особняк, в котором в 1918 году расстреляли Николая II и его семью. В 1978 году Ельцин был избран депутатом Верховного Совета СССР, также он стал членом Центрального комитета коммунистической партии.