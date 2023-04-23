Доверчивая жительница Москвы отдала водителю почти миллион рублей на бензин до Абхазии

Как сообщает Telegram-канал Shot, автомобилист обратился к ней в районе Зюзино. Он пожаловался на проблемы с автомобильным бизнесом и сперва попросил 30 тыс. рублей на бензин, чтобы добраться до Абхазии. Девушка перевела ему средства, но водитель попросил еще. Сначала речь шла о 150 тыс. рублей, затем водитель захотел занять еще 500 тыс. рублей сверх предыдущей суммы. Девушка отказывалась, но по итогу выполнила просьбу. Мужчина заверил, что все вернет, и оставил ей номер телефона.