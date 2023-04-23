Доверчивая жительница Москвы отдала водителю почти миллион рублей на бензин до Абхазии

Водитель Toyota Camry попросил у жительницы Москвы 960 тыс. рулей на бензин до Абхазии. Доверчивая девушка отдала ему деньги.
Как сообщает Telegram-канал Shot, автомобилист обратился к ней в районе Зюзино. Он пожаловался на проблемы с автомобильным бизнесом и сперва попросил 30 тыс. рублей на бензин, чтобы добраться до Абхазии. Девушка перевела ему средства, но водитель попросил еще. Сначала речь шла о 150 тыс. рублей, затем водитель захотел занять еще 500 тыс. рублей сверх предыдущей суммы. Девушка отказывалась, но по итогу выполнила просьбу. Мужчина заверил, что все вернет, и оставил ей номер телефона.
Спустя день водитель вновь обратился к девушке и попросил 280 тыс. рублей, ссылаясь на проблемы на границе. Пострадавшая перевела и эту сумму. Только потом она осознала, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы.
Ранее жительница Москва решила закупить рекламу у блогеров. Оказалось, что она перевела мошенникам за «услуги» 1,8 млн рублей.