Медики зафиксировали 6389 случаев заражения коронавирусом в России за сутки

За последние сутки в России медики зафиксировали 6389 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС в своем Telegram-канале.
При этом 5509 ранее инфицированных выздоровели. 32 человека скончались.
В среду, 19 апреля, стало известно, что Роспотребнадзор зафиксировал первые случаи заражения новым подвидом коронавируса «арктур». Все регионы России уже уведомлены о распространении мутации COVID-19 и примут соответствующие меры.
Доктор Александр Мясников рассказал об особенностях нового подвида коронавируса. По его словам, «арктур» вышел на второе место по заражаемости.