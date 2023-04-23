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Медики зафиксировали 6389 случаев заражения коронавирусом в России за сутки

Общество
Медики зафиксировали 6389 случаев заражения коронавирусом в России за сутки

За последние сутки в России медики зафиксировали 6389 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС в своем Telegram-канале.

При этом 5509 ранее инфицированных выздоровели. 32 человека скончались.

В среду, 19 апреля, стало известно, что Роспотребнадзор зафиксировал первые случаи заражения новым подвидом коронавируса «арктур». Все регионы России уже уведомлены о распространении мутации COVID-19 и примут соответствующие меры.

Доктор Александр Мясников рассказал об особенностях нового подвида коронавируса. По его словам, «арктур» вышел на второе место по заражаемости.
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