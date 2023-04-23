Рано или поздно украинский бультерьер начнет кусать своего западного хозяина

В принципе, я могу понять, почему НАТО раздевает собственные войска. Лидеры стран альянса уже не раз проговаривались, что они ведут войну с Россией и тут даже не очень важно, какие солдаты находятся на поле боя. Даже хорошо, что не свои, а какие-то украинцы, которые готовы умирать за чужие идеалы и ценности. А если не готовы — всеукраинский староста пан Зеленский найдет, как их заставить. И на войне нужно оружие. Раз уж свои солдаты остаются в казармах, то оружием им ни к чему и его можно поставить Украине. Конечно же, не все, какую-то часть, потому что полностью свои армии разоружать нельзя никак.