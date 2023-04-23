Рано или поздно украинский бультерьер начнет кусать своего западного хозяина

Бывший посол Украины в ФРГ, а ныне замглавы МИД Украины Андрей Мельник, давеча разошелся не на шутку. Нет, ни у кого и так не было сомнений в том, что персонаж является отчаянно наглым хамом, так как хорошо помнят то, как он регулярно оскорблял власти страны, в которой служил послом. Но вчера пан Андрий превзошел сам себя.
Мельник написал в Твиттер, что Украине нужно в десять раз больше оружия, чем она получает сейчас и потребовал, чтобы все страны-союзники выделяли на вооружение и поддержку Украины по одному проценту своего ВВП.
Я уверен, что это не личная позиция Мельника. Понятно, что в высшем политическом руководстве творится бардак, но он во всем, кроме попрошайничества. Пан Мельник всегда служил неким тараном, или, если вам угодно, бейсбольной битой для вышибания из партнеров денег и оружия. Делал он это очень незатейливо — попросту их оскорбляя и унижая, в лучших бандитских традициях, и как ни странно — это долгое время работало. Обиженная ливерная колбаса, которая изначально вообще боялась отправлять на Украину какое-либо оружие, в итоге согласилась даже на поставку танков. А значит, уверен пан Мельник, можно давить и дальше, до упора.
Правда в том, что страны запада сейчас и так напрягают все силы, чтобы поставить Украине какое-либо оружие. Они не просто выгребли из арсеналов и складов все старье, они уже начали раздевать действующие подразделения, у которых в огромных количествах отбирают артиллерию и бронемашины. Страны запада пытаются прыгнуть выше задницы, пытаясь наладить для Украины производство боеприпасов. В частности, существует огромная проблема со снарядами 155 калибра и эта проблема до сих пор никак не решена. Этих снарядов Украине не хватает.
Просто вдумайтесь — весь могучий запад с трудом поставляет Украине самую важную номенклатуру боеприпасов.
В принципе, я могу понять, почему НАТО раздевает собственные войска. Лидеры стран альянса уже не раз проговаривались, что они ведут войну с Россией и тут даже не очень важно, какие солдаты находятся на поле боя. Даже хорошо, что не свои, а какие-то украинцы, которые готовы умирать за чужие идеалы и ценности. А если не готовы — всеукраинский староста пан Зеленский найдет, как их заставить. И на войне нужно оружие. Раз уж свои солдаты остаются в казармах, то оружием им ни к чему и его можно поставить Украине. Конечно же, не все, какую-то часть, потому что полностью свои армии разоружать нельзя никак.
И всего этого Украине мало. Она превратилась в какую-то огромную черную дыру, которая поглощая западные деньги и оружие. Поглощает безвозвратно, потому что большая часть поставляемой техники остается сгоревшими остовами на украинских полях. Но запад упорно, как загипнотизированный, продолжает слать Украине оружие и технику.
Еще это можно сравнить с неким языческим культом, в котором божок требует постоянных жертв. Божок в данном случае — русофобия, а адепты культа — западники. Божок требует все больше жертвоприношений, ему все мало и мало, сколько бы ни принесли. И адепты культа послушно несут все больше и больше. Бросают это всё на алтарь, на котором все это бесследно исчезает.
И если вы думаете, что один процент ВВП, который пан Мельник требует у западных стран, это предельная цифра, вы очень сильно ошибаетесь. Вы же помните, что когда-то украинцы просили только «Джавелины»?
Украинские запросы попросту не знают границ. Я уверен, что в итоге могут появиться требования и о передаче Украине тактического ядерного оружия. Именно требования, а не просьбы, потому запад сам их так приучил. Конечно, запад делал это все ради каких-то своих целей, но в итоге попал в ловушку сам, вырастив из своего карманного песика злобного бультерьера, который, пока что в шутку, но уже бросается на хозяев. Но в итоге может начать и кусаться.
И тогда не останется ничего другого, как просто его пристрелить. И тогда неизбежно встанет вопрос, а зачем вообще всё это было? Зачем тратились огромные деньги налогоплательщиков, оружие и зачем разорваны все, очень выгодные экономические связи с Россией?
Конечно, это произойдет не сразу и не при нынешних европейских правителях. Украина сначала должна укусить, чтобы Европа пришла в чувство. Но то, что она увидит трезвыми глазами, ей очень сильно не понравится.