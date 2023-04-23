Пятилетняя девочка из Гатчины съела траву с огорода и впала в кому

Ребенка госпитализировали ночью 23 апреля с тяжелым отравлением неизвестной травой с огорода, сообщает «Фонтанка.ру».
Семья выехала на дачный отдых в одно из садоводств в Гатчинском районе. Во время прогулки ребенок остался без присмотра и съел неизвестное растение. Около часа ночи девочка почувствовала симптомы отравления, тогда родители вызвали скорую помощь.
Врачи диагностировали отравление неясной этиологии и направили пострадавшую в реанимацию. Отмечается, что семья благополучная и на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.
Ранее годовалый ребенок в Санкт-Петербурге отравился разлитой на полу жидкостью для вейпа. Мальчика из квартиры на улице Добровольцев доставили в больницу в состоянии средней тяжести.