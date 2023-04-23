Синоптик Александр Колесов пообещал петербуржцам четыре дня отличной погоды

Жители Санкт-Петербурга смогут насладиться хорошей погодой на протяжении четырех дней. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.
Из-за благоприятной погоды в Северной столице на Финском заливе наблюдается скопление лебедей. Стаю птиц можно видеть на всей акватории от Большой Ижоры до Лебяжьего. По словам Колесова, лебеди начали прилетать еще несколько недель назад.
«Пока север медленно отходит от зимы, должны они еще пожить у нас», — пояснил синоптик.
Тем временем на территории Крымского полуострова объявлено штормовое предупреждение. МЧС по региону предупреждает о резких заморозках до –2 градусов.