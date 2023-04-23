Синоптик Александр Колесов пообещал петербуржцам четыре дня отличной погоды

Из-за благоприятной погоды в Северной столице на Финском заливе наблюдается скопление лебедей. Стаю птиц можно видеть на всей акватории от Большой Ижоры до Лебяжьего. По словам Колесова, лебеди начали прилетать еще несколько недель назад.