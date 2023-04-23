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Москвичи за полтора года сдали на утилизацию более одной тысячи тонн неисправной техники

Общество
Москвичи за полтора года сдали на утилизацию более одной тысячи тонн неисправной техники

Жители столицы России в течение полутора лет обращались к новому сервису «Вывоз ненужных вещей» за помощью в перевозке крупногабаритных, бытовых предметов на экологичную утилизацию и переработку, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

В своем Telegram-канале он подчеркнул, что за все время работы платформы было бесплатно вывезено более 30 тысяч предметов. Изначально на перевозку принимали только бытовую технику, автомобили и ванны. Сейчас список услуг расширился: с помощью приложения возможно отправить на утилизацию электронику до 150 килограммов, мебель, макулатуру, а также металлические изделия.

Ранее в Подмосковье прошли массовые субботники с участием местных жителей и депутатов. В результате было собрано более тонны мусора, который скопился за зиму под снегом.
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