Москвичи за полтора года сдали на утилизацию более одной тысячи тонн неисправной техники

В своем Telegram-канале он подчеркнул, что за все время работы платформы было бесплатно вывезено более 30 тысяч предметов. Изначально на перевозку принимали только бытовую технику, автомобили и ванны. Сейчас список услуг расширился: с помощью приложения возможно отправить на утилизацию электронику до 150 килограммов, мебель, макулатуру, а также металлические изделия.