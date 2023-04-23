Бойцы Сил быстрого реагирования Судана атаковали конвой посольства Франции во время эвакуации

Конвой посольства Франции подвергся нападению со стороны бойцов Сил быстрого реагирования (СБР) Судана во время эвакуации. В результате перестрелки у здания дипломатического представительства один француз получил ранение, передает телеканал Al Hadath.
По данным СМИ, об атаке СБР на конвой посольства другой страны сообщили представители регулярной армии Судана в воскресенье, 23 апреля. Французское посольство организовало конвой для эвакуации граждан на фоне обострения конфликта в африканской стране.
Ранее сообщалось, что российское посольство в Судане получило около 140 запросов на эвакуацию из страны. По словам посла РФ в Хартуме Андрея Черновола, сотрудники дипмиссии делают все возможное, чтобы люди покинули зону боевых действий.