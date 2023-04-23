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Бойцы Сил быстрого реагирования Судана атаковали конвой посольства Франции во время эвакуации

Происшествия
Бойцы Сил быстрого реагирования Судана атаковали конвой посольства Франции во время эвакуации

Конвой посольства Франции подвергся нападению со стороны бойцов Сил быстрого реагирования (СБР) Судана во время эвакуации. В результате перестрелки у здания дипломатического представительства один француз получил ранение, передает телеканал Al Hadath.

По данным СМИ, об атаке СБР на конвой посольства другой страны сообщили представители регулярной армии Судана в воскресенье, 23 апреля. Французское посольство организовало конвой для эвакуации граждан на фоне обострения конфликта в африканской стране.

Ранее сообщалось, что российское посольство в Судане получило около 140 запросов на эвакуацию из страны. По словам посла РФ в Хартуме Андрея Черновола, сотрудники дипмиссии делают все возможное, чтобы люди покинули зону боевых действий.
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