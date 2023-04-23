Дагестанские врачи объяснили рост заболеваемости корью в регионе массовыми отказами от прививок

Случаи заражения корью участились в Дагестане. Руководитель управления Роспотребнадзора по региону Залимхан Омариев заявил, что болезнь распространяется из-за отказов от прививок.
На 20 апреля было зарегистрировано 188 подтвержденных случаев кори, все заболевшие не были привиты. Вторичного распространения удалось избежать благодаря слаженному действию медиков и точечной работе по адресам отказников. Глава Роспотребнадзора Анна Попова исключила введение системных ограничений из-за роста заболеваемости корью в Дагестане в пользу локального решения проблемы.
Инфекционист Владислав Жемчугов объяснил читателям, что корь очень заразное заболевание. По мнению медика, заходить в лифт после зараженного опасно, нужно подождать как минимум час.