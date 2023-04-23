Российское посольство в Судане получило около 140 запросов на эвакуацию из страны

Хартум, 23 апреля. Сотрудники российского диппредставительства в Судане изучают все возможные способы и маршруты для эвакуации людей из зоны боевых действий. Об этом рассказал посол РФ в Хартуме Андрей Черновол.
«Практического осуществления этот вопрос пока не получил», — добавил он в беседе с агентством РИА.
По его словам, существуют объективные трудности, не позволяющие организовать выезд граждан. При этом обе противоборствующие стороны — ВС Судана и Силы быстрого реагирования (СБР) заявили, что готовы содействовать эвакуации.
«Будем смотреть по обстановке. Если ситуация не изменится в лучшую сторону, конечно, будем проводить как минимум частичную эвакуацию», — объяснил посол.
Черновол добавил, что по воздуху это сделать пока невозможно, так как власти Судана продлили до 30 апреля бесполетный режим над территорией страны. Кроме того, международный аэропорт Хартума является одним из мест, где ведутся бои.
Ранее дипломатическая миссия Саудовской Аравии организовала эвакуацию своих соотечественников и граждан ряда зарубежных государств через красноморский порт Порт-Судан. Черновол отметил, что такой вариант вывоза россиян возможен, но связан с крупными логистическими препятствиями.
«Я имею в виду и необходимость наличия нужного автотранспорта, и передвижение по дороге, на которой практически невозможно достать бензин, также требуется соответствующее сопровождение. Дорога занимает длительное время, а везти женщин и детей почти 900 километров — сложная задача», — добавил он.
Дипмиссии РФ удалось к настоящему моменту эвакуировать на территорию посольства почти всех россиян, которые находились в зонах боевого соприкосновения. С теми же, кто сейчас пребывает на относительно безопасном отдалении от конфликта, дипломаты поддерживают постоянную связь.
По словам Черновола, не удалось эвакуировать только россиянку с ребенком, заблокированную в здании Нубийской митрополии. Совершено несколько безуспешных попыток их вызволить, однако нахождение церкви на линии боевого соприкосновения не позволяет пока это сделать.