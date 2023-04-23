Российское посольство в Судане получило около 140 запросов на эвакуацию из страны

Дипмиссии РФ удалось к настоящему моменту эвакуировать на территорию посольства почти всех россиян, которые находились в зонах боевого соприкосновения. С теми же, кто сейчас пребывает на относительно безопасном отдалении от конфликта, дипломаты поддерживают постоянную связь.