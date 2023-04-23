Всероссийский форум национального единства начался в Ханты-Мансийске

Делегации из 45 регионов России приехали в Ханты-Мансийск для участия в IV Всероссийском форуме национального единства, который пройдет с 23 по 25 апреля. Камчатский край, Запорожская область, а также ЛНР и ДНР будут присутствовать впервые.
Губернатор округа Наталья Комарова на открытии форума отметила рост «географии» мероприятия. В прошлом году приняли участие около 600 представителей 40 субъектов страны.
В рамках масштабного события будут проведены совещания, конференции, выставки, круглые столы, семинары-практикумы с участием представителей научного и экспертного сообщества.
Форум подготовлен Правительством Ханты-Мансийского автономного округа совместно с Общероссийской организацией «Ассамблея народов России». Основными целями события названы: повышение эффективности реализации плана государственной национальной политики и выработка стратегии противодействия экстремизму в РФ.
Ранее была опубликована программа XIV Международного форума «Экология», который начнется в День эколога и Всемирный день окружающей среды.