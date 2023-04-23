Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Финский наемник показал кадры удара ВС РФ, деморализовавшего иностранных бойцов ВСУ

Украина
Финский наемник показал кадры удара ВС РФ, деморализовавшего иностранных бойцов ВСУ

Наемник из Финляндии показал видео российского удара в марте 2022 года, который деморализовал бойцов «иностранного легиона» и отбил у них желание сражаться за ВСУ. В Сети кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На опубликованном видео запечатлены последствия обстрела ВС РФ Яворовского полигона в марте 2022 года. Тогда погибло до 120 иностранных наемников.

Финский военный только сейчас смог поделиться этими кадрами. На ночном фоне виден сильный пожар.

Ранее в Сети появилось видео уничтожения позиций ВСУ на Марьинском направлении в ДНР. После выполнения нескольких пристрелочных залпов бойцы нанесли повторный удар, который поразил блиндаж врага.
яворовский полигон видео финский наемник иностранный легион
Военкоры ФАН