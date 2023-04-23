Финский наемник показал кадры удара ВС РФ, деморализовавшего иностранных бойцов ВСУ

Наемник из Финляндии показал видео российского удара в марте 2022 года, который деморализовал бойцов «иностранного легиона» и отбил у них желание сражаться за ВСУ. В Сети кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».
На опубликованном видео запечатлены последствия обстрела ВС РФ Яворовского полигона в марте 2022 года. Тогда погибло до 120 иностранных наемников.
Финский военный только сейчас смог поделиться этими кадрами. На ночном фоне виден сильный пожар.
Ранее в Сети появилось видео уничтожения позиций ВСУ на Марьинском направлении в ДНР. После выполнения нескольких пристрелочных залпов бойцы нанесли повторный удар, который поразил блиндаж врага.