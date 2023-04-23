Житель Коми избил и пристегнул наручниками к турнику 13-летнего подростка из-за подозрений в воровстве

Молодой человек напал на подростка на территории лыжной базы в Республике Коми, сообщает местное следственное управление СК.
Известно, что 18-летний юноша заподозрил 13-летнего школьника в присвоении чужого имущества и несколько раз ударил его. После избиения житель Коми приковал мальчика к турнику.
Правоохранительные органы задержали молодого человека и возбудили уголовное дело. Ему предъявлено обвинение по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего.
Ранее сообщалось о нападении на школьника в учебном заведении Тувы. Учительница побила одного из мальчиков по спине, а затем нанесла удар по лицу.