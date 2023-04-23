В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за резкого похолодания

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с резким похолоданием до –2 градусов. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону.
Согласно сообщению, 24 и 25 апреля в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до –2 градусов. В этих условиях повышается вероятность гибели сельскохозяйственных культур и повреждения почек.
Сотрудники МЧС порекомендовали защитить растения, укрыв их полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой. Кроме того, жителям полуострова посоветовали воздержаться от походов в горнолесную местность.
Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра было временно остановлено движение паромов на Керченской переправе в Крыму. По данным МЧС, порывы достигали скорости 20 метров в секунду.