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Российские военнослужащие не ожидали приезда президента Владимира Путина в новые регионы РФ

Политика
Российские военнослужащие не ожидали приезда президента Владимира Путина в новые регионы РФ

Военнослужащие Вооруженных сил РФ не были готовы к приезду президента Владимира Путина во время визита в новые регионы страны. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил оператор, который сопровождал главу государства в поездке.

Мужчина оказался единственным, кто снимал неожиданный визит российского лидера. В интервью в эфире телеканала «Россия 1» он сообщил, что штабы «Днепр» и «Восток» не были готовы к приезду верховного главнокомандующего, так как ожидали кого-то из генералов. Оператор отметил, что неожиданность от встречи с Путиным у военнослужащих видна по глазам.

Российский лидер посетил штабы в ЛНР и Херсонской области. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин получает оперативную информацию о ходе спецоперации.
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