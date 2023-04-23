Российские военнослужащие не ожидали приезда президента Владимира Путина в новые регионы РФ

Мужчина оказался единственным, кто снимал неожиданный визит российского лидера. В интервью в эфире телеканала «Россия 1» он сообщил, что штабы «Днепр» и «Восток» не были готовы к приезду верховного главнокомандующего, так как ожидали кого-то из генералов. Оператор отметил, что неожиданность от встречи с Путиным у военнослужащих видна по глазам.