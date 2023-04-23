Президент Турции пообещал предоставить фермерам беспроцентные кредиты

О льготе, которой работники сельского хозяйства добивались годами, лидер республики напомнил за три недели до выборов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган за три недели до выборов заявил о предоставлении фермерам беспроцентных кредитов, которых те добивались в течение последних лет.
Такой новостью он порадовал людей во время церемонии сдачи новых домов в населенных пунктах провинций Газиантеп и Кахраманмараш, пострадавших ранее от землетрясений. Помимо кредитов, фермерам пообещали поддержку в сфере животноводства: семьи, занимающиеся разведением крупного рогатого скота, будут гарантировано получать доход, сбывая продукцию по модели контрактного производства. Однако, судя по данным местных СМИ, распространяются такие условия лишь на фермы, находившиеся в зоне катаклизма.
Положительная, на первый взгляд, инициатива уже вызвала толику критики. Пресса отмечает, что «Партия справедливости и развития» Эрдогана долгие годы закрывала глаза на проблемы фермеров, опомнившись лишь накануне президентских и парламентских выборов. Теперь такой шаг вряд ли расценят иначе, чем попытку «умаслить» население перед голосованием.
Президент в ходе церемонии также отчитался о текущих работах по восстановлению разрушенных городов и сел. По его словам, всего в зоне бедствия возведут здания на 507 тысяч квартир и 143 тысячи частных домов, причем 319 тысяч объектов будут сданы в течение года. Кроме того, ведется непрерывный ремонт и обновление инфраструктуры.
Выборы в Турции запланированы на 14 мая. При этом впервые оппозиция, которую представляет глава «Республиканской народной партии» Кемаль Кылычдароглу, имеет достаточно высокие шансы на победу, поскольку популярность Эрдогана и его «Партии справедливости и развития» за последние годы достигла рекордно низких значений.