Президент Турции пообещал предоставить фермерам беспроцентные кредиты

Президент в ходе церемонии также отчитался о текущих работах по восстановлению разрушенных городов и сел. По его словам, всего в зоне бедствия возведут здания на 507 тысяч квартир и 143 тысячи частных домов, причем 319 тысяч объектов будут сданы в течение года. Кроме того, ведется непрерывный ремонт и обновление инфраструктуры.