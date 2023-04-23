ФАН выяснил подробности рейда силовиков на концерте рэпера SCALLY MILANO в Петербурге

Стали известны подробности рейда сотрудников МВД и ОМОН на концерте рэпера SCALLY MILANO в Петербурге. Силовики действительно обнаружили на площадке «Гигант Холла» наркотики и задержали двух подростков в состоянии опьянения, сообщает источник ФАН.
По его словам, запрещенные вещества нашли в туалете клуба. Предположительно, их «скинули», когда в заведение ворвались правоохранители. На доставленных в полицию юных посетителей концерта были составлены протоколы, после чего подростков передали родителям. Дальнейшую судьбу школьников будут решать специалисты отдела по делам несовершеннолетних.
Источник ФАН уточнил, что с концерта SCALLY MILANO никого не увозили на скорой помощи. При этом заявление о драке действительно поступало на пульт дежурного по номеру 112, но по прибытии в «Гигант Холл» полицейские не обнаружили никого, кто бы выяснял отношения. Кроме того, собеседник журналистов уточнил информацию о закладках, на которых жалуются жильцы расположенных неподалеку домов. По его сведениям, эти «тайники» никак не связаны с выступлением SCALLY MILANO. Аналогичные заявления фиксируются во всех районах Петербурга, уточнил источник ФАН.
Ранее сообщалось, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к рэперу SCALLY MILANO, призвав его задуматься о детях, которые начали употреблять наркотики из-за их пропаганды в его музыке. Общественный деятель назвала исполнителя «безответственным».