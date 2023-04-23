ФАН выяснил подробности рейда силовиков на концерте рэпера SCALLY MILANO в Петербурге

Источник ФАН уточнил, что с концерта SCALLY MILANO никого не увозили на скорой помощи. При этом заявление о драке действительно поступало на пульт дежурного по номеру 112, но по прибытии в «Гигант Холл» полицейские не обнаружили никого, кто бы выяснял отношения. Кроме того, собеседник журналистов уточнил информацию о закладках, на которых жалуются жильцы расположенных неподалеку домов. По его сведениям, эти «тайники» никак не связаны с выступлением SCALLY MILANO. Аналогичные заявления фиксируются во всех районах Петербурга, уточнил источник ФАН.