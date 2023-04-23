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Диагноз бесплодие подтвердили у 16 054 женщин и 1943 мужчин в Петербурге

Общество
Диагноз бесплодие подтвердили у 16 054 женщин и 1943 мужчин в Петербурге

Диагноз бесплодие в Северной столице установлен у 17 997 жителей, однако только 4260 из них узнали об этом в первый раз за 2022 год. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

Врач-репродуктолог Ринат Темирбулатов в интервью «Невским новостям» сказал, что прироста случаев заболевания не наблюдается. В большинстве своем существует группа пациентов, которая уже долгое время борется с недугом.

Темирбулатов отметил, что основным медицинским способом лечения репродуктивных функций является профилактика основного заболевания, так как бесплодие обычно является осложнением.

Ранее пульмонолог Инна Васильева рассказала, как не перепутать аллергию с простудным заболеванием.
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