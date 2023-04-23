Китайский мастер создает из карамели уникальные произведения искусства

Творец переехал в Санкт-Петербург из Китая, чтобы поступить на факультет искусствоведения. Мастер пишет картины из сладкой карамели. Для этого Цзянхун Гу разогревает сахар до необходимой температуры, после чего выливает его на мраморную плиту. В результате получаются красивые и сладкие произведения искусства. Мужчина отметил, что научился технике танхуа у отца, а свою первую картину он создал в шесть лет.