Китайский мастер создает из карамели уникальные произведения искусства

Мастер Цзянхун Гу возрождает интерес к технике танхуа — уникальному китайскому народному искусству по созданию плоских фигурок из горячего жидкого сахара.
Творец переехал в Санкт-Петербург из Китая, чтобы поступить на факультет искусствоведения. Мастер пишет картины из сладкой карамели. Для этого Цзянхун Гу разогревает сахар до необходимой температуры, после чего выливает его на мраморную плиту. В результате получаются красивые и сладкие произведения искусства. Мужчина отметил, что научился технике танхуа у отца, а свою первую картину он создал в шесть лет.
«Для меня это не просто искусство, и не просто семейное дело. Я просто хочу показать большему количеству людей, чтобы они узнали о наших традициях и об искусстве. Для меня это важно — это не просто хобби», — отметил Цзянхун Гу.
Цзянхун Гу является единственным мастером в Санкт-Петербурге, который творит в подобной технике. Танхуа с китайского языка переводится как «сахарная картина». Техника появилась в провинции Сычуань в XIV веке как часть религиозного обряда. Леденцы отливались в специальных формах, а полученные фигурки китайцы приносили в дар богам.