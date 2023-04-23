Роспотребнадзор назвал одутловатость лица симптомом заболевания корью

Одним из ранних симптомов заболевания корью являются одутловатость лица и отечность век. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
По словам специалистов, в первые дни заражения корь напоминает ОРВИ: у пациентов наблюдается заложенность носа, сухой кашель и повышается температура. На третий-четвертый день возникает отечность лица и век, и лишь на пятый день появляется характерное для кори высыпание.
Первые элементы сыпи охватывают центр лица и кожный покров за ушами, после чего начинают быстро распространяться на шею, плечи и грудь. Затем они возникают на туловище, руках и бедрах. В самую последнюю очередь сыпь покрывает ладони, голени и стопы, отметили в Роспотребнадзоре.
На четвертый-пятый день начинается период пигментации. Точки сыпи темнеют, а самочувствие больного улучшается, начинает опускаться температура.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в России не будет эпидемии кори. Это связано с высоким уровнем иммунизации против вируса в стране.