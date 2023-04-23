Италия передала медоборудование перинатальному центру больницы Мариуполя

АНО «Русская Гуманитарная Миссия» (РГМ) доставила медицинское оборудование на сумму более 3 млн рублей для перинатального центра Городской больницы №2 Мариуполя.
Оборудование было закуплено благодаря неравнодушным жителям Италии в рамках сбора благотворительной организации «Помогите спасти детей». РГМ выступила логистическим оператором.
«Основатель и глава итальянской организации Эннио Бордато является большим другом России. Он с 2000-х годов сотрудничает с детскими учреждениями здравоохранения нашей страны. В прошлом году к ним попал запрос от акушерского отделения больницы Мариуполя, и они не остались в стороне, организовали сбор. Вот сегодня привезли первую партию оборудования», — рассказал генеральный директор РГМ Сергей Шевчук.
В первую часть груза вошли стетоскопы, глюкометры, билитесты и насосы для энтерального питания, которые значительно упростят медперсоналу работу с младенцами. В скором времени будут переданы кровати для новорожденных.
«Большое доброе сердце не зависит от национальности. Оно либо есть, либо его нет. И благодаря людям с таким сердцем, дети, рождающиеся в условиях военного конфликта, могут получать квалифицированную помощь. Большое спасибо нашим друзьям из Италии, мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. РГМ отдельное спасибо за то, что доставили это нам, несмотря на все логистические сложности», — отметила главврач ГБ №2 Светлана Бунакова.
Перинатальное отделение ГБ №2 является единственным родовспомогательным учреждением в Мариуполе, в его зоне ответственности находятся все населенные пункты от Бердянска до Донецка. В месяц врачи принимают порядка 100-120 родов.
В здании больницы была установлена табличка в память о погибшем Массимо Де Алессандри, который пожертвовал крупную сумму денег в рамках акции. Благотворительная организация «Помогите спасти детей» будет продолжать сбор средств, в планах закрыть вновь выявленные потребности перинатального отделения.