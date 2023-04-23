Der Spiegel сообщило об огромных потерях ВСУ под Бахмутом

Автор материала Экхард Кляйн заявил, что в боях за город большое количество украинских военнослужащих было ранено и убито. Журналист добавил, что высокий уровень опасности наступает в темное время суток. Кляйн отметил, что в последнее время в Бахмуте участились обстрелы, что осложняет положение ВСУ.