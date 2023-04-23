Der Spiegel сообщило об огромных потерях ВСУ под Бахмутом

Вооруженные силы Украины понесли огромные потери под Бахмутом (Артемовском). О положении бойцов на этом направлении сообщает издание Der Spiegel.
Автор материала Экхард Кляйн заявил, что в боях за город большое количество украинских военнослужащих было ранено и убито. Журналист добавил, что высокий уровень опасности наступает в темное время суток. Кляйн отметил, что в последнее время в Бахмуте участились обстрелы, что осложняет положение ВСУ.
На указанном направлении ведут бои исключительно силы ЧВК «Вагнер». «Музыкантам» удалось занять ряд населенных пунктов. Среди них Берховка, Красная Гора и Парасковиевка. Бойцы продолжают наступление.