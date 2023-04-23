Чистая прибыль крупнейших авиакомпаний достигла рекордных 87,8 млрд рублей за 2022 год

Большая часть дохода по итогам 2022 года пришлась на S7 Airlines (34,4 млрд рублей) и «Уральские авиалинии» (13,5 млрд рублей). Отмечается, что прибыль выросла в 2,5 раза в сравнении с 2021 годом. Авиакомпания «Победа» заработала 15 млрд рублей, что является абсолютным максимумом с момента основания перевозчика.