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Чистая прибыль крупнейших авиакомпаний достигла рекордных 87,8 млрд рублей за 2022 год

Экономика
Чистая прибыль крупнейших авиакомпаний достигла рекордных 87,8 млрд рублей за 2022 год

Благодаря государственным субсидиям удалось увеличить прибыль российских авиаперевозчиков почти в три раза, сообщает РБК.

Большая часть дохода по итогам 2022 года пришлась на S7 Airlines (34,4 млрд рублей) и «Уральские авиалинии» (13,5 млрд рублей). Отмечается, что прибыль выросла в 2,5 раза в сравнении с 2021 годом. Авиакомпания «Победа» заработала 15 млрд рублей, что является абсолютным максимумом с момента основания перевозчика.

Государственная поддержка в 2022 году стала рекордной и достигла 172,3 млрд рублей, из которых 100 млрд были направлены на финансирование внутренних рейсов. Благодаря выделенным средствам удалось избежать резкого подорожания билетов и сохранить их доступность для россиян.

Ранее сообщалось, что авиакомпании в 2023 году увеличат количество рейсов между Россией и Турцией на 40-60%. Рейсы будут осуществлять 5 турецких и 11 российских авиаперевозчиков.
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