Чистая прибыль крупнейших авиакомпаний достигла рекордных 87,8 млрд рублей за 2022 год

Благодаря государственным субсидиям удалось увеличить прибыль российских авиаперевозчиков почти в три раза, сообщает РБК.
Большая часть дохода по итогам 2022 года пришлась на S7 Airlines (34,4 млрд рублей) и «Уральские авиалинии» (13,5 млрд рублей). Отмечается, что прибыль выросла в 2,5 раза в сравнении с 2021 годом. Авиакомпания «Победа» заработала 15 млрд рублей, что является абсолютным максимумом с момента основания перевозчика.
Государственная поддержка в 2022 году стала рекордной и достигла 172,3 млрд рублей, из которых 100 млрд были направлены на финансирование внутренних рейсов. Благодаря выделенным средствам удалось избежать резкого подорожания билетов и сохранить их доступность для россиян.
Ранее сообщалось, что авиакомпании в 2023 году увеличат количество рейсов между Россией и Турцией на 40-60%. Рейсы будут осуществлять 5 турецких и 11 российских авиаперевозчиков.