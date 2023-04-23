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Журналист Сеймур Херш: Зеленского отчитали в ЦРУ за новые «Мерседесы» у киевских генералов

Политика
Журналист Сеймур Херш: Зеленского отчитали в ЦРУ за новые «Мерседесы» у киевских генералов

Глава ЦРУ Уильям Бернс раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за чрезмерную роскошь среди чиновников и генералов. Об этом рассказал журналист Сеймур Херш в эфире передачи Going Underground.

Украинские чиновники и генералы передвигаются по Киеву на новых автомобилях Mercedes, что сильно задевает американцев. Власти США начинают злиться на Зеленского из-за его лояльного отношения к коррупционной деятельности, в которой он сам принимает непосредственное участие.

В апреле Херш уже обвинял президента Украины и его окружение в присвоении 400 миллионов долларов, выделенных Киеву для закупки дизельного топлива. При этом журналист отмечал, что у чиновников разгорелась нешуточная борьба за создание несуществующих компаний для отмывания средств.
коррупция Херш бернс Украина
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