Журналист Сеймур Херш: Зеленского отчитали в ЦРУ за новые «Мерседесы» у киевских генералов

В апреле Херш уже обвинял президента Украины и его окружение в присвоении 400 миллионов долларов, выделенных Киеву для закупки дизельного топлива. При этом журналист отмечал, что у чиновников разгорелась нешуточная борьба за создание несуществующих компаний для отмывания средств.