Глава ЦРУ Уильям Бернс раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за чрезмерную роскошь среди чиновников и генералов. Об этом рассказал журналист Сеймур Херш в эфире передачи Going Underground.
Украинские чиновники и генералы передвигаются по Киеву на новых автомобилях Mercedes, что сильно задевает американцев. Власти США начинают злиться на Зеленского из-за его лояльного отношения к коррупционной деятельности, в которой он сам принимает непосредственное участие.
В апреле Херш уже обвинял президента Украины и его окружение в присвоении 400 миллионов долларов, выделенных Киеву для закупки дизельного топлива. При этом журналист отмечал, что у чиновников разгорелась нешуточная борьба за создание несуществующих компаний для отмывания средств.