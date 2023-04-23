Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов: власти Украины вывозят оборудование с заводов в Запорожье

По его словам, остальные объекты власти намерены продать или уничтожить. Дорогостоящее оборудование направляется в западную часть страны и в Польшу. Рогов отметил, что эти действия предпринимаются из-за осознания отсутствия шансов удержать город. Глава движения заявил, что вывоз и ликвидация оборудования воспринимается как открытое хищение активов РФ.