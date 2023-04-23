Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов: власти Украины вывозят оборудование с заводов в Запорожье

Власти Украины вывозят дорогое оборудование с заводов в Запорожье. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
По его словам, остальные объекты власти намерены продать или уничтожить. Дорогостоящее оборудование направляется в западную часть страны и в Польшу. Рогов отметил, что эти действия предпринимаются из-за осознания отсутствия шансов удержать город. Глава движения заявил, что вывоз и ликвидация оборудования воспринимается как открытое хищение активов РФ.
Ранее Рогов сообщил, что бойцы ВСУ переходят на сторону Вооруженных сил России. Он отметил, что подобные случаи стали особо частыми в последнее время.