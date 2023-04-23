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Автомобиль въехал в толпу участников фестиваля воздушных змеев во Франции и сбил 11 человек

Происшествия
Автомобиль въехал в толпу участников фестиваля воздушных змеев во Франции и сбил 11 человек

Легковой автомобиль протаранил толпу на фестивале воздушных змеев в коммуне Берк на севере Франции. Об этом сообщает издание 20 Minutes.

По данным прокуратуры, 76-летний водитель перепутал педаль тормоза с педалью газа, в результате чего потерял управление автомобилем. В результате наезда пострадали 11 человек, из них четверо находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о схожем инциденте во французском городе Бордо. Водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, совершил наезд на толпу на тротуаре. В результате ДТП пострадали семь человек, двое направлены в больницу.
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