Долг Южной Осетии перед Россией за свет и газ превысил миллиард рублей

Долг Южной Осетии перед РФ за электроэнергию и газ превысил миллиард рублей. Об этом сообщил директор госпредприятия «Энергоресурс» Ацамаз Кабисов.
По его словам, сумма задолженности по газу составляет 445 миллионов рублей. Непогашенный долг за использование электроэнергии составляет 607 миллионов рублей. Кабисов подчеркнул, что власти Южной Осетии планируют начать переговоры с Россией на тему выполнения обязательств.
Кроме того, директор «Энергоресурса» заявил, что впоследствии жителей будут отключать от сети в случае неуплаты счетов по двум платежным периодам. Соответствующая мера будет приведена в исполнение после предупреждения.
Ранее президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Лидеры стран обсудили вопросы экономики.