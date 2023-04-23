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Посольство РФ в Судане: почти все россияне из горячих точек Хартума размещены в дипведомстве

Политика
Посольство РФ в Судане: почти все россияне из горячих точек Хартума размещены в дипведомстве

Граждан РФ в Хартуме эвакуировали в российское посольство. Об этом сообщил РИА Новости глава дипмиссии Андрей Черновол.

Он отметил, что российские граждане, находившиеся в зоне боевых действий в Хартуме, были эвакуированы в дипведомство. В здании Нубийской митрополии находится только россиянка с ребенком.

Боестолкновения в Судане продолжаются с 15 апреля — стычки происходят между силами быстрого реагирования и регулярной армией. Всего за время конфликта погибли около 600 человек. В пятницу было объявлено трехдневное перемирие.

Ранее профсоюз врачей Судана попросил помощи у мирового сообщества для эвакуации раненых. Организация потребовала открытия гуманитарных коридоров для вывоза погибших и пострадавших.
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