Япония направила 471 млн долларов на восстановление Украины

По данным ведомства, крупная сумма денег поступила в Целевой фонд Всемирного банка для оказания помощи, восстановления, реконструкции и реформирования Украины (URTF). Денежный транш является частью обязательства Токио, о котором стало известно в феврале 2023 года. Тогда Япония анонсировала предоставление Украине финансовой помощи в размере 5,5 млрд долларов.