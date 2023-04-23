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Япония направила 471 млн долларов на восстановление Украины

Политика
Япония направила 471 млн долларов на восстановление Украины

Власти Японии направили Всемирному банку 471 млн долларов на восстановление Украины. О выделении грантового взноса этом сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

По данным ведомства, крупная сумма денег поступила в Целевой фонд Всемирного банка для оказания помощи, восстановления, реконструкции и реформирования Украины (URTF). Денежный транш является частью обязательства Токио, о котором стало известно в феврале 2023 года. Тогда Япония анонсировала предоставление Украине финансовой помощи в размере 5,5 млрд долларов.

«Япония продолжает поддерживать Украину и украинский народ», — заявил заместитель министра по международным делам Министерства финансов Японии Кентаро Огата.

Ранее сообщалось, что Токио выделит 470 млн долларов Киеву на восстановление инфраструктуры Украины. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида во время визита в украинскую столицу.
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