Япония направила 471 млн долларов на восстановление Украины

Власти Японии направили Всемирному банку 471 млн долларов на восстановление Украины. О выделении грантового взноса этом сообщили в пресс-службе финансового регулятора.
По данным ведомства, крупная сумма денег поступила в Целевой фонд Всемирного банка для оказания помощи, восстановления, реконструкции и реформирования Украины (URTF). Денежный транш является частью обязательства Токио, о котором стало известно в феврале 2023 года. Тогда Япония анонсировала предоставление Украине финансовой помощи в размере 5,5 млрд долларов.
«Япония продолжает поддерживать Украину и украинский народ», — заявил заместитель министра по международным делам Министерства финансов Японии Кентаро Огата.
Ранее сообщалось, что Токио выделит 470 млн долларов Киеву на восстановление инфраструктуры Украины. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида во время визита в украинскую столицу.