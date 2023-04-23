Михаил Мишустин поручил подготовить поправки о праве местного управления поддерживать семьи участников СВО

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение ряду министерств подготовить предложения о наделении органов местного самоуправления правом принимать меры поддержки семей участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе органа.
Соответствующее поручение передано Минфину, Минтруду, Минюсту и Минэкономразвития РФ. До 17 мая они должны предоставить предложения по реализации инициативы.
После начала спецоперации власти страны активно внедряют меры поддержки военнослужащих и их семей. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении профильного госфонда.