Премьер-министр РФ Мишустин поручил разработать предложения по увеличению количества бюджетных мест в вузах

Правительство РФ разработает предложения по увеличению количества бюджетных мест в вузах по инженерно-техническим и медицинским специальностям. Об этом объявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Накануне политик рассказал, что уже в этом году в России упростят процедуру внесудебного банкротства для лиц пенсионного возраста и семей с детьми. Эти группы граждан смогут без обращения в суд избавиться от долгов, не превышающих миллион рублей.
Кроме того, политик ранее выступил с требованием ускорить строительство дорог в России. Он отметил, что под эти цели выделены значительные средства. Выполнение намеченных задач будет под контролем кабмина.