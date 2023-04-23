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Премьер-министр РФ Мишустин поручил разработать предложения по увеличению количества бюджетных мест в вузах

Общество
Премьер-министр РФ Мишустин поручил разработать предложения по увеличению количества бюджетных мест в вузах

Правительство РФ разработает предложения по увеличению количества бюджетных мест в вузах по инженерно-техническим и медицинским специальностям. Об этом объявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Накануне политик рассказал, что уже в этом году в России упростят процедуру внесудебного банкротства для лиц пенсионного возраста и семей с детьми. Эти группы граждан смогут без обращения в суд избавиться от долгов, не превышающих миллион рублей.

Кроме того, политик ранее выступил с требованием ускорить строительство дорог в России. Он отметил, что под эти цели выделены значительные средства. Выполнение намеченных задач будет под контролем кабмина.
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