Открытие российско-китайского университета в городе Лунцзин планируется в 2024 году

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова в Якутии принимает участие в создании Саха-Цзилиньского технологического вуза в Китае совместно с Чаньчуньским научно-техническим институтом. Об этом пишет ТАСС.
Известно, что в российско-китайском вузе будут доступны образовательные программы по инженерии, экономике, медицине, менеджменту и другим специальностям. Студенты будут учиться по системе бакалавриата. Прием заявок на поступление начнется в 2024-2025 учебном году.
Первый пятилетний план учреждения подразумевает обучение до шести тысяч человек, в дальнейшем планируется увеличить это число до 15 тысяч.
В настоящий момент проект высшего учебного заведения находится на завершающем этапе реализации. Комитет готовится в конце 2023 года получить аккредитацию Министерства образования Китая.
Ранее стало известно, что Северо-Кавказский федеральный университет планирует увеличить количество образовательных проектов с КНР в области изучения русского и китайского языков.