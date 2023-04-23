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Украинские военные выпустили десять снарядов из РСЗО по Киевскому району Донецка

Происшествия
Украинские военные выпустили десять снарядов из РСЗО по Киевскому району Донецка

Вооруженные силы Украины утром 23 апреля продолжают атаковать Донецк. По Киевскому району выпустили ракеты.

Очередной обстрел зафиксировали в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации. Там отметили, что в 9:55 по московскому времени ВСУ выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня. Ее тип не уточнили.

Ранее украинские боевики атаковали Кировский район. По нему также выпустили десять ракет из РСЗО.

Под удар попал и Петровский район. Для атаки ВСУ применили шесть снарядов калибром 155 мм.
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