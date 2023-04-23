Украинские военные выпустили десять снарядов из РСЗО по Киевскому району Донецка

Очередной обстрел зафиксировали в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации. Там отметили, что в 9:55 по московскому времени ВСУ выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня. Ее тип не уточнили.