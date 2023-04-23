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Певец Стас Михайлов заявил, что не уважающая прошлое Лайма Вайкуле не имеет права на будущее

Общество
Певец Стас Михайлов заявил, что не уважающая прошлое Лайма Вайкуле не имеет права на будущее

Народный артист России Стас Михалов гневно отреагировал на высказывания Лаймы Вайкуле о памятниках советским солдатам, сообщает «МК.RU».

Заявления певицы вызвали резко негативную реакцию у россиян. Вайкуле поддержала снос памятников солдатам Великой Отечественной войны. По ее мнению, они не имеют никакой художественной ценности.

Эстрадный исполнитель Стас Михайлов ответил на заявления латышской певицы. Он считает, что у людей, которые отказываются от своего прошлого, нет права на будущее. Михайлов призвал чтить память о подвигах героев ВОВ и быть благодарными богу за каждый прожитый день.

Ранее общественники направили в СК обращение с просьбой проверить Лайму Вайкуле на реабилитацию нацизма и запретить певице въезд в Россию.
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