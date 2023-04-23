Певец Стас Михайлов заявил, что не уважающая прошлое Лайма Вайкуле не имеет права на будущее

Эстрадный исполнитель Стас Михайлов ответил на заявления латышской певицы. Он считает, что у людей, которые отказываются от своего прошлого, нет права на будущее. Михайлов призвал чтить память о подвигах героев ВОВ и быть благодарными богу за каждый прожитый день.