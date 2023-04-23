Певец Стас Михайлов заявил, что не уважающая прошлое Лайма Вайкуле не имеет права на будущее

Народный артист России Стас Михалов гневно отреагировал на высказывания Лаймы Вайкуле о памятниках советским солдатам, сообщает «МК.RU».
Заявления певицы вызвали резко негативную реакцию у россиян. Вайкуле поддержала снос памятников солдатам Великой Отечественной войны. По ее мнению, они не имеют никакой художественной ценности.
Эстрадный исполнитель Стас Михайлов ответил на заявления латышской певицы. Он считает, что у людей, которые отказываются от своего прошлого, нет права на будущее. Михайлов призвал чтить память о подвигах героев ВОВ и быть благодарными богу за каждый прожитый день.
Ранее общественники направили в СК обращение с просьбой проверить Лайму Вайкуле на реабилитацию нацизма и запретить певице въезд в Россию.