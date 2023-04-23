Турецкие СМИ сообщили об обстреле офиса партии президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Турции массово закупают перцовые баллончики в преддверии выборов. По словам оппозиционного депутата «Республиканской народной партии» (РНП) Мурата Бакана, Главное командование жандармерии провело инструктаж с личным составом, приказав всем быть в готовности и оперативно прибыть в свои подразделения при поступлении соответствующего приказа.