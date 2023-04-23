Турецкие СМИ сообщили об обстреле офиса партии президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле

Неизвестные злоумышленники обстреляли офис партии действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле. В результате инцидента никто не пострадал, пишет газета Daily Sabah.
Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции. По данным стражей порядка, вооруженным налетчикам удалось скрыться. Другие подробности ЧП уточняются.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Турции массово закупают перцовые баллончики в преддверии выборов. По словам оппозиционного депутата «Республиканской народной партии» (РНП) Мурата Бакана, Главное командование жандармерии провело инструктаж с личным составом, приказав всем быть в готовности и оперативно прибыть в свои подразделения при поступлении соответствующего приказа.