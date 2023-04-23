Киев рассматривает возможность повышения тарифов на электроэнергию в два раза

По его словам, подорожание электричества связано с затратами на восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры страны. В настоящее время жители Украины, потребляющие менее 250 кВт/ч, платят 1,44 гривны в месяц. Если потребление выше, стоимость возрастает до 1,68 гривны в месяц.