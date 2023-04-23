Газон на дачной крыше: виды, особенности

Среди современных кровельных покрытий набирает популярность кровля из зеленой травы. Председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что закон не запрещает делать крышу на даче «зеленой и живой».
«Нет закона, который бы запрещал вам устраивать зеленое поле на своей крыше. Есть несколько методов: контейнерное озеленение и технология укладки дерна. Контейнерное озеленение — это метод, при котором трава высаживается в специальных ящиках, которыми заставляют площадь крыши дома. Очень сложен в подготовке крыши, ходить по нему сложно и нужен постоянный уход. Второй способ: укладка дерна – это прочная основа, на которую засыпают почву, а затем сеют траву. Удобно тем, что не надо предварительно готовить крышу и особого ухода сама трава не требует», — сказал эксперт.
Никита Чаплин отметил, что проще всего озеленить плоскую крышу. Для этого потребуется геотекстиль, специальная мембрана, двусторонний скотч, торфяной субстрат и рулоны готового газона.
«Такой набор будет стоить 5-10 тыс. рублей в зависимости от размеров крыши и качества материала, который вы приобретаете. Последовательность действий при укладке газона такая: раскладываем геотекстиль полосами внахлест, далее раскладываем мембрану в том же направлении и сверху снова укрываем мембраной. Основа готова и можно засыпать торфяной субстрат толщиной 4-5 см. Последние шаги — расстилаем рулоны газона и хорошенько поливаем. Уже через несколько дней шов между рулонами будет не видно, а вы можете смело загорать на такой красивой крыше», — заключил депутат.
Напомним, ранее Никита Чаплин рассказывал о том, как правильно регистрировать хозяйственные строения на даче.