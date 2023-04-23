В Австрии предложили надавить на Россию через прекращение поставок медикаментов

Давление на Россию со стороны Запада можно усилить, прекратив поставки медикаментов. Об этом заявил глава Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайер, передает Spiegel.
Антироссийские ограничения со стороны стран Запада не оказали желаемого эффекта, отметил специалист. В связи с этим необходимо сделать давление на страну более жестким.
Одним из вариантов ужесточения внешнего воздействия на РФ является прекращение поставок лекарственных средств. Без подобных мер необходимого давления на Россию оказано не будет, хоть они и противоречат гуманитарным принципам, подытожил Фельбермайер.
Ранее стало известно, что в рамках нового 11-го пакета санкций против РФ Евросоюз может ограничить транзит широкого спектра высокотехнологичных товаров и некоторых видов транспортных средств. Об этом пишет Bloomberg.