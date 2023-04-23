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Жительница Шушар обнаружила полуторамесячную дочь мертвой в детской кроватке

Происшествия
Жительница Шушар обнаружила полуторамесячную дочь мертвой в детской кроватке

Тело полуторамесячной девочки обнаружила мать в квартире одного из домов на Московском шоссе в Петербурге. Об этом сообщили «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что труп ребенка был обнаружен 22 апреля около 8:28 по московскому времени. Признаков насильственной смерти на теле младенца нет. Родители погибшей девочки — молодые супруги, на профилактических учетах не состояли.

Тело направили в морг для установления причины смерти. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что тело новорожденной девочки в полиэтиленовом пакете обнаружили в Калининграде. Следствию удалось установить личность матери погибшей.
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