Жительница Шушар обнаружила полуторамесячную дочь мертвой в детской кроватке

Тело полуторамесячной девочки обнаружила мать в квартире одного из домов на Московском шоссе в Петербурге. Об этом сообщили «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известно, что труп ребенка был обнаружен 22 апреля около 8:28 по московскому времени. Признаков насильственной смерти на теле младенца нет. Родители погибшей девочки — молодые супруги, на профилактических учетах не состояли.
Тело направили в морг для установления причины смерти. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что тело новорожденной девочки в полиэтиленовом пакете обнаружили в Калининграде. Следствию удалось установить личность матери погибшей.