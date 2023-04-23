ВСУ смогут осуществлять удары по регионам России. Это следует из недавнего заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса.
По его словам, ВСУ смогут атаковать регионы России, пока не осуществляются удары по гражданам и городским объектам. Писториус отметил, что на это идут для отрезания путей снабжения.
Аналитик РИА Новости Давид Нармания напомнил немецкому министру о теракте в Брянской области и о частых обстрелах приграничных городов. Журналист подчеркнул, что высказывание Писториуса оторвано от реальности.
Автор материала указал, что Запад вряд ли накажет киевские власти за совершенные действия. Нармания в качестве аргумента отметил, что со временем страны перешли от обсуждений к прямой передаче техники Украине.
Аналитик считает, что поддержка президента Украины Владимира Зеленского со стороны стран Евросоюза закончится тогда, когда политики поймут, что глава государства свое отжил. Европа должна прийти к выводу, что спонсировать Киев нецелесообразно.
Между тем Вооруженные силы России продолжают вести спецоперацию. Ранее сообщалось о поражении двух ДРГ ВСУ на Купянском направлении в Харьковской области.