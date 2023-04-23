Всемирная федерация сквоша пересмотрит вопрос о допуске российских спортсменов на соревнования

Возможность возвращения россиян на международные игры обсудят на предстоящем заседании правления Всемирной федерации сквоша (WSF). Об этом сообщили ТАСС представители пресс-службы организации.
Как передает пресс-центр, учитывая последние рекомендации Международного олимпийского комитета, WSF готова обговорить участие спортсменов из России и Белоруссии в турнирах.
Следует отметить, что 17 марта прошлого года WSF и Профессиональная ассоциация сквоша запретили атлетам, представляющим Москву и Минск, участвовать в международных соревнованиях под эгидой организаций.
Ранее стало известно, что граждан России допустили на соревнования по стрельбе в «нейтральном статусе». Однако участникам предстоит пройти независимую проверку, чтобы отстоять свое право на выступления на мировом уровне.